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11:04 20.06.2023

Президент Фінляндії: Після вступу до НАТО тиск з боку Росії може посилитися

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Президент Фінляндії: Після вступу до НАТО тиск з боку Росії може посилитися

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо (Sauli Niinisto) не виключив, що тиск на його країну з боку Росії після вступу до НАТО посилюватиметься.

"Досі Росія помірно реагувала на членство Фінляндії в НАТО. Те, що було досі, можна розглядати як невелику сутичку, але може бути щось іще. Зараз може початися", - сказав Нііністьо в студії А, повідомляє портал телерадіомовлення Yle.

Нііністьо вважає, що членство в НАТО матиме значний вплив на загальну безпеку Фінляндії. Нііністьо сказав, що обговорював членство Фінляндії в НАТО з президентом США Джо Байденом іще восени 2021 року. "Ми говорили і про це. Схоже, тоді в Байдена була така ідея, про яку він мені восени кілька разів сказав, що ми все-таки можемо змусити Росію зупинитися", - сказав Нііністьо.

За його словами, одним із найважливіших завдань нового уряду, який розпочинає роботу у вівторок, у сфері зовнішньої політики та політики безпеки стане завершення роботи з укладення двосторонньої оборонної угоди зі Сполученими Штатами.

"Угода поліпшить нашу безпекову ситуацію, тому що Сполучені Штати братимуть активнішу в ній участь", - заявив президент.

Теги: #нато #фінляндія #нііністьо

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