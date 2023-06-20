Кулеба: Операція з передачі з РФ до Угорщини українських військовополонених була реалізована в політичних інтересах Орбана

Таємна операція з передачі з РФ в Угорщину 11 українських військовополонених була реалізована в політичних інтересах угорського прем'єра Віктора Орбана, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Наші українські захисники опинилися на території Угорщини внаслідок таємної операції, яку офіційно реалізували Мальтійський орден, їхнє представництво в Угорщині та РПЦ. Але ми знаємо, що неофіційно до неї були залучені й інші гравці, і не тільки з Угорщини", - сказав міністр в ефірі національного телемарафону в понеділок.

Кулеба наголосив, що українського консула та посла не пускають до військовополонених, незважаючи на наполегливі вимоги України.

Він запевнив у задіюванні зараз усіх важелів для того, щоб отримати доступ до українських громадян і повернути їх додому.

"Там була одна проста мета: Віктор Орбан мав показати угорцям і в Угорщині, і за межами Угорщини, що він їхній єдиний захисник. Уся ця операція була реалізована в політичних інтересах однієї людини", - сказав очільник МЗС.

19 червня речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що спроби української сторони налагодити конструктивний діалог з угорською владою офіційними дипломатичними каналами ігноруються.

"Усі спроби українських дипломатів протягом останніх днів встановити прямий контакт з українськими громадянами не мали успіху. Це, а також інформація, отримана від родичів деяких із них, свідчить про те, що запевнення угорської влади про нібито вільний статус українських захисників в Угорщині не відповідають дійсності. Фактично вони утримуються в ізоляції, не мають доступу до відкритих джерел інформації, їхнє спілкування з рідними відбувається в присутності третіх осіб, їм відмовляють у встановленні контакту з посольством України", - написав Ніколенко у фейсбуці.

16 червня Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко заявив, що було встановлено місцезнаходження 11 українських полонених захисників, яких утримують на території Угорщини та які раніше були військовополоненими в РФ.

9 червня речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що до МЗС було запрошено тимчасового повіреного Угорщини для предметної розмови про передачу Росією Угорщині 11 українських військовополонених.

За його словами, з публічних заяв віцепрем'єр-міністра Угорщини Україна дізналася, що Росія передала Будапешту 11 українців угорського походження.