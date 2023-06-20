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08:08 20.06.2023

На Лондонській конференції західні партнери оголосять про конкретні фінансові внески у відновлення України

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На Лондонській конференції західні партнери оголосять про конкретні фінансові внески у відновлення України

Під час Лондонської конференції західні партнери Києва оголосять про конкретні фінансові внески у відновлення України, вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Про це повідомляють у телеграм-каналі відомства напередодні Конференції з відновлення України, яка відбуватиметься в Лондоні 21-22 червня.

"Під час Лондонської конференції будуть оголошення від великих країн про конкретні фінансові внески у відновлення України", - йдеться в повідомленні, опублікованому в понеділок увечері.

Наголошується, що військовий і дипломатичний блок команди президента Зеленського наразі працює насамперед над постачанням артилерійських боєприпасів і бронетехніки. Відповідні партії допомоги щодня прибувають в Україну.

Крім того, зауважив міністр, авіаційна коаліція фактично розпочала функціонування, незабаром розпочнуться тренування пілотів на літаках і симуляторах, а також підготовка техніків та інфраструктури.

 

 

 

 

 

Теги: #мзс #кулеба #лондонська_конференція

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