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07:36 20.06.2023

Франко-італійську систему ППО SAMP/T вже розгорнуто в Україні - Макрон

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Франко-італійську систему ППО SAMP/T вже розгорнуто в Україні - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що зенітно-ракетна система середньої дальності SAMP/T франко-італійського виробництва вже доставлена в Україну, передає видання RaiNews.

"Париж оголосив на початку лютого про постачання цього аналога системи Patriot. Я щасливий, що можу оголосити разом із моєю італійською колегою Джорджією Мелоні, що франко-італійський SAMP/T тепер розгорнуто і введено в експлуатацію в Україні, де він захищає ключові об'єкти і життя людей", - наголосив глава Франції, під час виступу в Парижі з промовою про протиракетну оборону Європи.

Видання RaiNews зазначає, що SAMP/T MAMBA - перша в Європі протиракетна система великої дальності, яка має допомогти Україні впоратися з атаками російських безпілотників, ракет і літаків.

SAMP/T може знищувати ворожі літаки на дальності від 3 км до 100 км і балістичні ракети на дальності від 3 км до 25 км, висота ураження - до 25 км. Усі 8 ракет Астер-30, які містяться на одній пусковій установці, можуть бути відстріляні в одному залпі за 10 секунд.

Розробником і виробником зенітного ракетного комплексу SAMP/T є європейський консорціум Eurosam.

 

 

 

Теги: #франція #ппо #макрон

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