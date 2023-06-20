Ізраїльські організації стали надійними партнерами у навчанні українських фахівців, які допомагають травмованим під час війни - Олена Зеленська

Перша леді України Олена Зеленська в рамках візиту до Ізраїлю зустрілася в Тель-Авіві з першою леді країни Міхаль Герцог і Президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом, повідомляє пресслужба президента України.

Зазначається, що розмова була присвячена гуманітарним питанням, зокрема допомозі постраждалим від війни дітям та проблемі лікування посттравматичних станів.

Перші леді обговорили деталі продовження співпраці у створенні Всеукраїнської програми ментального здоров'я. У її рамках під патронатом Міхаль Герцог українські фахівці навчаються в ізраїльських колег надання психологічної допомоги.

"Близько 15 мільйонів українців потребуватимуть психологічної підтримки й допомоги. Подолати цей виклик лише наявними силами й навичками психіатрів і психологів неможливо. Тому одним із пріоритетних напрямів Всеукраїнської програми ментального здоров’я є масштабне навчання фахівців першої лінії контакту навичок самодопомоги та першої психологічної допомоги, а фахівців спеціалізованої ланки – навичок роботи з особливими категоріями: людьми з ампутаціями, тими, хто пережив насильство, полон і тортури. Ізраїльські організації стали надійними партнерами в цьому напрямі", - сказала дружина президента України.

Вона відзначила, зокрема, такі результати спільної роботи:

Ізраїльський центр травми та стійкості NATAL провів шість відкритих безкоштовних вебінарів, які наживо прослухали понад 2 тис. українських фахівців. Серед опрацьованих тем: як відновитися після пережитих травматичних подій, перша емоційна допомога в екстрених ситуаціях, робота з ПТСР, робота з особами, які постраждали від сексуального насильства під час війни, особливості роботи з людьми з ампутованими кінцівками тощо.

Навички самодопомоги та первинної підтримки у кризових ситуаціях від Israel Trauma Coalition опанували близько 3 тис. фахівців МВС, працівників секторів освіти та соціальної допомоги, "Укрзалізниці", "Укрпошти" та "Ощадбанку", підприємств критичної інфраструктури. Нещодавно завершився курс Israel Trauma Coalition для фахівців центрів зайнятості, у межах якого підготовлено 56 тренерів; до кінця року нові навички буде поширено серед 3 тис. кар'єрних радників.

57 українських фахівців прослухали 94 години тренінгових занять від ізраїльських фахівців, представників міжнародної неурядової гуманітарної організації IsraAID (проєкт "Психосоціальна підтримка під час війни"). Суть проєкту - інтеграція фахівців у заклади охорони здоров'я для допомоги людям, які перебувають на тривалому лікуванні, а також медперсоналу. Із січня 2023 року фахівці почали працювати в лікарнях Дніпра, Вінниці та Київської області (загалом 14 закладів).

Для засвоєння навичок першої психологічної допомоги в кризових ситуаціях від фахівців Israel Trauma Coalition учасники спільноти "Бізнес без бар'єрів" відправили 130 тренерів. Станом на зараз ці тренери поширили знання серед 10 тис. працівників компаній.

Водночас перша леді Ізраїлю Міхаль Герцог наголосила, що країна має великий досвід військових дій і боротьби з тероризмом, і хоче поділитися цим досвідом з українськими партнерами.

"Я дуже рада приймати тут мою хорошу подругу, дружину Президента України Олену Зеленську. У цій залі ми бачимо співпрацю багатьох організацій, які діють на користь тих, хто страждає від наслідків травми, і хочуть поділитися й передати іншим свої знання. На жаль, Держава Ізраїль має великий досвід війн і боротьби з тероризмом, і ми як країна хочемо поділитися своїми знаннями з вами й допомогти громадянам України, які цього потребують", - зазначила Міхаль Герцог.

У відповідь перша леді України наголосила, що "Ізраїль має унікальний досвід: ваша країна вміє повноцінно жити і розвиватися в умовах постійних ворожих атак. Ви - наш приклад стійкості".