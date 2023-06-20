Події

07:19 20.06.2023

Унаслідок обстрілів Сумської області є загиблий і троє дістали поранення, зокрема дитина

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Унаслідок обстрілів Сумської області є загиблий і троє дістали поранення, зокрема дитина

Російські окупанти 16 разів обстрілювали прикордонні населені пункти Сумської області, зафіксовано понад сто вибухів, унаслідок чого загинула одна людина і ще троє дістали поранення, зокрема й дитина, повідомляється у зведенні обласної військової адміністрації в понеділок увечері.

"Протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 101 вибух. Обстрілу зазнали Миропільська, Хотинська, Краснопільська, Білопільська, Юнаківська, Шалигинська, Новослобідська громади.

Хотинська громада: здійснено мінометний обстріл (8 вибухів).

Краснопільська громада: ворог гатив із мінометів (10 вибухів) та артилерії (43 вибухи). Унаслідок одного з артобстрілів (18 вибухів) було пряме влучання в житловий будинок, тілесних ушкоджень зазнали 1 цивільна особа та дитина 2010 р.н. і пошкоджено житловий будинок.

Миропільська громада: здійснено артилерійський обстріл (5 вибухів). Також зафіксовано скидання з БПЛА квадрокоптерного типу 1 гранати "Ф-1" (1 вибух).

Крім того, росіяни били з міномета (6 вибухів). Унаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок і гаражне приміщення.

Юнаківська громада: був мінометний обстріл (9 вибухів). Унаслідок обстрілу відбулося влучання по житловому будинку, унаслідок чого загинула одна цивільна людина й одну людину поранено. Також зафіксовано артобстріл (3 вибухи).

Новослобідська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади.

Білопільська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи).

Шалигинська громада: зафіксовано обстріл із гранатомета АГС (3 вибухи).

Середино-Будська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи)", - зазначено у зведенні, опублікованому в телеграм-каналі ОВА.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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