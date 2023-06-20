Попередньо, знищено 28 "Шахедів" із 30 запущених ворогом сьогодні вночі

Попередньо, 28 "шахедів" із 30 запущених ворогом - знищено, також збито 4 "Калібри" і 4 ворожі безпілотники, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України, оприлюдненому у фейсбуці у вівторок уранці.

"Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні. Попередньо, 28 "Шахедів" із 30 запущених ворогом - знищено. Також, по Запоріжжю та його околицях окупантами було застосовано 7 ракет С-300 - інформація наразі уточнюється", - зазначається в повідомленні.

За даними Генштабу, минулої доби ворог застосував 4 крилаті ракети "Калібр" і 4 іранські ударні БПЛА "Shahed-136/131". Усі 8 повітряних цілей було знищено.

Крім того, ворог завдав понад 45 авіаційних ударів, здійснив близько 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

"На жаль, постраждали мирні люди.

Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України й надалі залишається високою", - додали в Генштабі.