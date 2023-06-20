Росіяни атакували Київ баражуючими боєприпасами "Shahed", ППО ліквідувала два десятки ворожих цілей

Російські окупанти атакували Київ баражуючими боєприпасами "Shahed", система ППО ліквідувала два десятки ворожих цілей, повідомив після нічної атаки начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Чергова масована повітряна атака на столицю. Цього разу ворог застосував БпЛА, за попередньою інформацією - баражуючі боєприпаси "Shahed". Це лише друга атака іранськими дронами по Києву з початку місяця і перша за останні 18 днів.

За звичною для масованих нападів БпЛА тактикою, дрони заходили на столицю хвилями, курсами із різних напрямків. Повітряна тривога тривала понад три години", - написав він у Телеграм-каналі.

За даними КМВА, силами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено та знищено майже два десятки ворожих цілей.

Інформації про постраждалих або руйнування наразі не надходило.

Дані оперативного зведення оновлюються й уточнюються.