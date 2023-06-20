Події

06:47 20.06.2023

Росіяни атакували Київ баражуючими боєприпасами "Shahed", ППО ліквідувала два десятки ворожих цілей

1 хв читати
Росіяни атакували Київ баражуючими боєприпасами "Shahed", ППО ліквідувала два десятки ворожих цілей

Російські окупанти атакували Київ баражуючими боєприпасами "Shahed", система ППО ліквідувала два десятки ворожих цілей, повідомив після нічної атаки начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Чергова масована повітряна атака на столицю. Цього разу ворог застосував БпЛА, за попередньою інформацією - баражуючі боєприпаси "Shahed". Це лише друга атака іранськими дронами по Києву з початку місяця і перша за останні 18 днів.

За звичною для масованих нападів БпЛА тактикою, дрони заходили на столицю хвилями, курсами із різних напрямків. Повітряна тривога тривала понад три години", - написав він у Телеграм-каналі.

За даними КМВА, силами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено та знищено майже два десятки ворожих цілей.

Інформації про постраждалих або руйнування наразі не надходило.

Дані оперативного зведення оновлюються й уточнюються.

 

Теги: #атака #київ #наслідки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:03 20.06.2023
У результаті атаки безпілотниками у Львові змінили маршрут міського транспорту

У результаті атаки безпілотниками у Львові змінили маршрут міського транспорту

07:11 20.06.2023
Запоріжжя та передмістя сколихнула чергова масована атака ворога

Запоріжжя та передмістя сколихнула чергова масована атака ворога

06:50 20.06.2023
У результаті нічної атаки у Львові є влучання в об'єкт критичної інфраструктури

У результаті нічної атаки у Львові є влучання в об'єкт критичної інфраструктури

18:40 19.06.2023
Кличко: Навіть в умовах війни столична влада продовжує оновлювати дороги, роботи майже на всіх об'єктах мають завершити цього року

Кличко: Навіть в умовах війни столична влада продовжує оновлювати дороги, роботи майже на всіх об'єктах мають завершити цього року

07:17 19.06.2023
Противник атакував Одесу вночі ракетами "Калібр", усі чотири ліквідувала ППО

Противник атакував Одесу вночі ракетами "Калібр", усі чотири ліквідувала ППО

09:46 18.06.2023
Рівень Дніпра у Херсоні знизився на 24 см за ніч, на правобережжі підтопленими залишаються 6 населених пунктів – ДСНС

Рівень Дніпра у Херсоні знизився на 24 см за ніч, на правобережжі підтопленими залишаються 6 населених пунктів – ДСНС

23:11 17.06.2023
Два БпЛА були знищені силами ППО в Херсонській області – ПК "Південь"

Два БпЛА були знищені силами ППО в Херсонській області – ПК "Південь"

20:44 16.06.2023
На Херсонщині залишаються підтопленими понад півтори тисячі будинків - Національна поліція України

На Херсонщині залишаються підтопленими понад півтори тисячі будинків - Національна поліція України

14:48 16.06.2023
На Київщині 4 постраждалих від падіння уламків ракети, включно з дитиною, зруйновано 3 житлові будинки - ДСНС

На Київщині 4 постраждалих від падіння уламків ракети, включно з дитиною, зруйновано 3 житлові будинки - ДСНС

13:10 16.06.2023
У Києві немає пошкоджень об'єктів унаслідок ракетної атаки - Кличко

У Києві немає пошкоджень об'єктів унаслідок ракетної атаки - Кличко

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках тривають важкі бої, за добу було 45 бойових зіткнень

Сили оборони за добу завдали 15 авіаударів по місцях зосередження противника

Попередньо, знищено 28 "Шахедів" із 30 запущених ворогом сьогодні вночі

Британські Storm Shadow роблять корисну і точну справу на фронті - Зеленський

У нас немає втрачених позицій. Тільки звільнені - Зеленський за підсумками Ставки

ОСТАННЄ

На територіях, постраждалих у результаті руйнування Каховської ГЕС, підтопленими залишаються 39 населених пунктів

Оперативна група СБУ знищила комплекс радіоелектронної розвідки противника та шість одиниць бронетехніки

Франко-італійську систему ППО SAMP/T вже розгорнуто в Україні - Макрон

Ізраїльські організації стали надійними партнерами у навчанні українських фахівців, які допомагають травмованим під час війни - Олена Зеленська

Унаслідок обстрілів Сумської області є загиблий і троє дістали поранення, зокрема дитина

ЗС України рухаються так як повинні були рухатися. І найбільший удар ще попереду - Маляр

На лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках тривають важкі бої, за добу було 45 бойових зіткнень

Сили оборони за добу завдали 15 авіаударів по місцях зосередження противника

ЗСУ наступали щонайменше на трьох ділянках лінії фронту і досягли успіхів, РФ перекидає війська на запорізький і бахмутський напрямки

Попередньо, знищено 28 "Шахедів" із 30 запущених ворогом сьогодні вночі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА