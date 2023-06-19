Сєнкевич розмовляв із прем'єр-міністром Данії з питань подальшої підтримки Миколаєва

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що розмовляв у Данії з прем'єр-міністром Метте Фредеріксеном, міністром закордонних справ Ларсом Люкке Расмуссеном і міністром із бізнесу та підприємництва Мортеном Будсковим, обговорював питання подальшої підтримки Миколаєва.

"Також наживо зустрівся з мером міста Копенгаген Софі Хесторп Андерсен, з якою обговорив питання надання Миколаєву міських автобусів і можливу співпрацю наших міст у напрямові реабілітації ветеранів, обміну досвідом у розбудові та управлінні міст (...)", - написав Сєнкевич у телеграм-каналі ввечері в понеділок.

Мер Миколаєва зустрівся з мером міста Ольборг Лассе Фріменом Єнсеном і обговорив питання розвитку спільних проєктів між містами з відновлення соціальної інфраструктури.

Крім цього, Сєнкевич разом із головою Асоціації та послом України в Данії Михайлом Видойником зустрівся з Педером Лундквістом, генеральним директором Експортно-інвестиційного фонду Данії, який готовий інвестувати у відновлення Миколаєва.

"Також зустрівся в Danish Industry з данськими підприємцями, які зацікавлені у відбудові нашого міста та відкритті офісів своїх компаній у Миколаєві після війни, що призведе до створення нових робочих місць. Домовилися, що найближчим часом запросимо представників данського бізнесу до Миколаєва, аби ті змогли на власні очі більш детально познайомитися з містом аби розпочати роботу над його відбудовою", - зазначив Сєнкевич.