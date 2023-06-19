Події

20:14 19.06.2023

Залужний і начальник Генштабу ЗСУ провели роботу в угрупованнях військ, які виконують найскладніші завдання в районах запеклих боїв

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Залужний і начальник Генштабу ЗСУ провели роботу в угрупованнях військ, які виконують найскладніші завдання в районах запеклих боїв

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала провели роботу в угрупованнях військ, які виконують найскладніші завдання в районах, де тривають запеклі бої.

"Противник намагається не допустити просування наших підрозділів. Задля цього він розгорнув систему фортифікаційних укріплень зі щільними мінуваннями місцевості та великою кількістю резервів", - написав Залужний у телеграм-каналі в понеділок.

Головнокомандувач зазначив, що попри шалений опір противника, українські військові роблять усе можливе для звільнення окупованої території України.

"Операція продовжується згідно з планом", - наголосив Залужний.

 

Теги: #генштаб #робота #зсу

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