Вілкул розповів про роботи з вирішення проблеми водопостачання Криворізької агломерації та знову закликав до економії води

Для вирішення проблеми дефіциту води в Криворізькій агломерації внаслідок руйнування Каховського водосховища реалізують декілька проєктів, основний із яких - будівництво водогонів нижче міста Кривий Ріг від річки Інгулець до водосховища "Південне", повідомив голова міської військової адміністрації (МВА) Олександр Вілкул.

За його даними, після руйнування Каховської ГЕС та обміління водосховища без дніпровської води залишилося 2/3 Криворізької агломерації – майже 550 тисяч осіб. "У нас залишилося у нашому транзитному "Південному" водосховищі води трохи більше, ніж на місяць. І то, через те, що ми його тримали повним, розуміючи ризики", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

Як зазначив Вілкул, щоб компенсувати відсутність Каховського водосховища, Криворізькій агломерації потрібно майже 11 мільйонів кубометрів за місяць (до 380 тисяч кубів за добу, з огляду на споживання міста, сільського району та неминучого випаровування з "Південного").

"Де ми можемо взяти цю воду? Тільки з Карачунів (Карачунівське водосховище – ІФ-У), а до Карачунів перекидати з інших водосховищ Дніпровського каскаду, що стоять вище за течією", - сказав голова МВА.

За його словами, вже в процесі реалізації чотири технічні рішення. "Перше. Основний проєкт – це будівництво водоводів нижче за місто Кривий Ріг від річки Інгулець до "Південного". Інгулець ми будемо поповнювати з Карачунів".

Перекидання води необхідно зробити на 30 км у декілька ниток труби діаметром 1 020 мм плюс будівництво насосних, трансформаторних, іншої інфраструктури, закупівлі обладнання. "На цей проєкт гроші виділив Кабінет Міністрів України (велике їм дякую), розпорядник грошей "Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України". Агентством найнято підрядника – потужну компанію "Автомагістраль-Південь", яка до цього успішно реалізувала багато проєктів програми "Велике будівництво", - повідомив Вілкул.

Як зазначив голова МВА, "ми запропонували технічні рішення, що необхідно зробити, місце водозабору, трасу прокладання труб, гідравлічні розрахунки і надаємо максимальну допомогу. Вже працює понад 20 одиниць важкої техніки".

Водночас, наголосив Вілкул, "терміни реалізації проєкту залежатимуть від постачання труб, насосів та іншого обладнання з-за кордону. Це величезна кількість, яку треба спочатку купити, а потім привести та укласти. Реальні терміни реалізації, думаю, сьогодні не може назвати ніхто".

Вілкул також розповів про допоміжні проєкти (їх необхідно реалізувати для того, щоб дожити до реалізації основного проєкту).

"Друге. Перекид води реверсом через внутрішні трубопроводи "АрселорМіттал". Для цього теж необхідно будувати насосні та водоводи, але в меншому масштабі. За успішної реалізації цього проєкту можливе перекидання 25% необхідного обсягу (це до 95 тисяч кубометрів води на добу, більше система не пропустить). Але це теж необхідно робити хоча б для того, щоб компенсувати випаровування і не дати "Південному" повністю висохнути", - написав голова МВА.

Як повідомив Вілкул, проєкт реалізує "Арселор" разом із міськводоканалом без залучення державного фінансування.

"Третє. Побудувати нові трубопроводи та насосні й використовувати воду Кресівського водосховища для поповнення "Південного". Обсяг води там дозволить закрити до 70% потреби терміном на три місяці (потім вода там закінчиться). Проєкт реалізує міськводоканал своїми потужностями за кошти обласного та міського бюджетів", - ідеться в повідомленні.

Вілкул також поінформував про роботи з розширення можливостей водопроводу всередині міста: "Четверте. Йде розширення (укладання труб більшого діаметру) усередині міста, у місцях з'єднання карачунівської води та каховської. Це робиться для того, щоб якнайдалі "продавити" карачунівську воду на північ міста і таким чином зменшити споживання з "Південного". Проєкт реалізує міськводоканал спільно з ЮНІСЕФ", - уточнив Вілкул.

Як наголосив голова МВА, "робиться те, що ніколи не робилося. Фактично одночасно йде проєктування, будівництво трас, закупівлі та інше. Робота ведеться практично цілодобово".

Вілкул припустив, що дві третини міста може залишитися без води: "Найбільш критичний період – вересень-жовтень. Зараз гарантії по термінах – без наявності труб, насосів та інших матеріалів – дати не зможе ніхто". У цьому разі також відпрацьовують технічні рішення.

У повідомленні Вілкул також детально розповів, чому не можна використовувати води зі свердловин і шахтну воду - вона високої мінералізації, очистити її технологій поки що немає. Особливо зупинився на необхідності економити воду, щоб дожити до моменту запуску всієї системи. "Інакше вона гарантовано закінчиться за три тижні. Шляхом суворої економії ми маємо шанс дотягнути до реалізації проєктів з перекидання води", - зазначив Вілкул.

"Наша велика команда робить все можливе, і навіть неможливе, щоб упоратися з наслідками цієї техногенної катастрофи", - підсумував голова МВА.