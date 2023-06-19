Події

11:57 19.06.2023

Росія могла депортувати з України 200-300 тисяч дітей - Герасимчук

2 хв читати
Росія могла депортувати з України 200-300 тисяч дітей - Герасимчук

Росія могла вивезти з України 200-300 тисяч дітей, повідомила в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" радниця - уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук.

"За нашими ж підрахунками, може йтися про 200-300 тисяч дітей, яких вони могли викрасти. Чому ми не можемо назвати точну цифру? По-перше, території окуповані. Точної інформації про те, що сталося з дітьми, немає. Тільки після деокупації населеного пункту ми можемо мати точні відомості - чи є там сім'я із тією чи іншою дитиною. Якщо ні, ми починаємо шукати", - сказала вона.

За її словами, "незважаючи на те, що йдеться про 200-300 тисяч депортованих і примусово вивезених дітей, ми на сьогодні маємо точну інформацію лише про 19 499 таких дітей".

Герасимчук зазначила, що ця інформація є в Національному інформаційному бюро - органі, який отримує заяви від батьків, родичів, свідків, місцевої влади за фактом депортації та примусового переміщення дитини.

"Ми шукаємо дитину, і після того, як верифікація цієї інформації проходить через МВС, Нацполіцію, СБУ, Офіс генерального прокурора, після детальної перевірки відомості потрапляють до реєстру Національного інформаційного бюро. Таким чином, що стосується 19 499 дітей - є персональні дані щодо кожної, ми розуміємо, хто ці діти і звідки їх викрали. Однак це не означає, що ми знаємо, де ця дитина", - сказала вона.

Теги: #рф #діти #депортація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:10 19.06.2023
Україні вдалося повернути з Росії 373 дитини - Герасимчук

Україні вдалося повернути з Росії 373 дитини - Герасимчук

07:44 19.06.2023
У ЄС із сімей українських біженців вилучили вже 240 дітей, в Офісі омбудсмена мають намір вирішити проблему

У ЄС із сімей українських біженців вилучили вже 240 дітей, в Офісі омбудсмена мають намір вирішити проблему

00:29 19.06.2023
Росія втрачатиме захоплені території

Росія втрачатиме захоплені території

12:01 18.06.2023
В Україні загинуло 489 дітей унаслідок військової агресії РФ - прокуратура

В Україні загинуло 489 дітей унаслідок військової агресії РФ - прокуратура

23:54 17.06.2023
Загроза ракетної атаки в Херсонській та Миколаївській областях – ПС ЗСУ

Загроза ракетної атаки в Херсонській та Миколаївській областях – ПС ЗСУ

23:11 17.06.2023
Два БпЛА були знищені силами ППО в Херсонській області – ПК "Південь"

Два БпЛА були знищені силами ППО в Херсонській області – ПК "Південь"

01:11 16.06.2023
Російський правлячий клас має втратити свої гроші – Зеленський про законопроект у США щодо конфіскації російських активів

Російський правлячий клас має втратити свої гроші – Зеленський про законопроект у США щодо конфіскації російських активів

18:53 15.06.2023
Росіяни показали одні й ті самі п'ять одиниць підбитої української військової техніки 1000 разів із десяти ракурсів - Остін про втрати ЗСУ

Росіяни показали одні й ті самі п'ять одиниць підбитої української військової техніки 1000 разів із десяти ракурсів - Остін про втрати ЗСУ

15:56 15.06.2023
Посол України в ПАР про можливе постачання Південною Африкою зброї Росії: Очікуємо результатів розслідування

Посол України в ПАР про можливе постачання Південною Африкою зброї Росії: Очікуємо результатів розслідування

14:20 15.06.2023
ЦВК РФ проголосувала за проведення т. зв. виборів на окупованих українських територіях 10 вересня

ЦВК РФ проголосувала за проведення т. зв. виборів на окупованих українських територіях 10 вересня

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україні вдалося повернути з Росії 373 дитини - Герасимчук

Миколаївська область уже не підтоплена - голова ОВА

Втрати ворога вбитими і пораненими сягнули понад 4600 осіб за минулий тиждень, 80 окупантів узято в полон - Маляр

РФ наразі відхилила запит на доступ ООН у підтоплені райони лівого берега Херсонщини

76% киян підтримали перейменування провулка на честь загиблого міністра внутрішніх справ Монастирського

ОСТАННЄ

Миколаївська область уже не підтоплена - голова ОВА

СБУ затримала працівника "Укрзалізниці", який хотів підірвати залізницю на Дніпропетровщині

Втрати ворога вбитими і пораненими сягнули понад 4600 осіб за минулий тиждень, 80 окупантів узято в полон - Маляр

РФ наразі відхилила запит на доступ ООН у підтоплені райони лівого берега Херсонщини

Окупанти обстріляли Херсонщину: горіли 10 автобусів, пошкоджено екскаватор ДСНС

У Києві тимчасово призупинено рух фунікулера

76% киян підтримали перейменування провулка на честь загиблого міністра внутрішніх справ Монастирського

Делегація ЗСУ взяла участь у зустрічі командувачів оперативних командувань ЗС країн Вишеградської четвірки

У Первомайському Харківської області потонула 12-річна дівчинка

ППО ліквідувала чотири "Калібри" і чотири "Шахеди" на південному і східному напрямках

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА