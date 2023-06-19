Втрати ворога вбитими і пораненими сягнули понад 4600 осіб за минулий тиждень, 80 окупантів узято в полон - Маляр

Втрати ворога вбитими й пораненими сягнули понад 4600 осіб за минулий тиждень на всіх напрямках, також 80 російських окупантів було взято в полон, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"За минулий тиждень ворог зазнав суттєвих втрат. Зокрема, минулого тижня втрати противника на всіх напрямках становили більше 4600 вбитих та поранених, крім того, наші оборонці взяли в полон більше 80 бійців агресора", - написала вона в телеграм-каналі в понеділок.

Українські сили також знищили понад 400 одиниць ворожої техніки та озброєння, серед яких вертольоти, танки, гаубиці, протитанковий ракетний комплекс і багато іншого.