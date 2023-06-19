ППО ліквідувала чотири "Калібри" і чотири "Шахеди" на південному і східному напрямках

Протиповітряна оборона ліквідувала 4 ракети "Калібр" і 4 іранських "Шахеди" на південному і східному напрямках, повідомляють у Повітряних силах Збройних сил України.

Вночі 19 червня противник завдав удару на південному та східному напрямках чотирма крилатими ракетами "Калібр" і чотирма ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131".

Зазначається, що пуски крилатих ракет здійснювалися з підводного човна в Чорному морі, "шахедів" - зі східного узбережжя Азовського моря.

"Усі вісім повітряних цілей знищено протиповітряною обороною в зонах відповідальності повітряного командування "Південь" та повітряного командування "Схід", - підсумували у ПС ЗСУ.