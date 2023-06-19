Події

08:42 19.06.2023

За добу на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів поранено два мирних жителі

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За добу на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів поранено два мирних жителі

За минулу добу під вогнем російських окупаційних військ перебували населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів області, є потерпілі серед мирного населення, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У результаті мінометного обстрілу с. Липці Харківського району зруйновано 2 приватні житлові будинки, отримав поранення 35-річний цивільний чоловік, пошкоджено автомобіль... У с. Первомайське Ізюмського району через артилерійський обстріл ворога дістав поранення і був госпіталізований чоловік 65 років", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Крім того, за його словами, у Вовчанську в результаті обстрілу пошкоджено лінію електропередач, щонайменше 2 будинки та господарські споруди, а через обстріли Морозової Долини сталася пожежа в лісосмузі за межами населеного пункту.

 

 

 

Теги: #харківська_область #поранені #обстріли

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