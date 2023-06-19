Події

07:54 19.06.2023

У небі над Дніпропетровською областю знищено чотири БПЛА

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У небі над Дніпропетровською областю знищено чотири БПЛА

Військовослужбовці з Повітряного командування "Схід" вночі в небі над Дніпропетровською областю ліквідували 4 ворожі безпілотні літальні апарати, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Вночі захисники неба відбили атаку ворожих БПЛА на Дніпропетровщину. Захисники з ПВК "Схід" знищили над регіоном 4 безпілотники. Ймовірно, "Шахеди-136" і "Орлан-10", - написав він у телеграм-каналі.

Очільник ОВА також зазначив, що інших атак на область не зафіксовано. Усюди обійшлося без обстрілів.

 

 

 

Теги: #ліквідація #бпла #дніпропетровська

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