У небі над Дніпропетровською областю знищено чотири БПЛА

Військовослужбовці з Повітряного командування "Схід" вночі в небі над Дніпропетровською областю ліквідували 4 ворожі безпілотні літальні апарати, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Вночі захисники неба відбили атаку ворожих БПЛА на Дніпропетровщину. Захисники з ПВК "Схід" знищили над регіоном 4 безпілотники. Ймовірно, "Шахеди-136" і "Орлан-10", - написав він у телеграм-каналі.

Очільник ОВА також зазначив, що інших атак на область не зафіксовано. Усюди обійшлося без обстрілів.