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07:31 19.06.2023

ЗСУ, ймовірно, тимчасово можуть призупинити контрнаступ, вважають у ISW

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ЗСУ, ймовірно, тимчасово можуть призупинити контрнаступ, вважають у ISW

Збройні сили України (ЗСУ), ймовірно, тимчасово можуть тимчасово призупинити контрнаступ для перегляду тактики майбутніх операцій, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Так, начальник Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг заявив, що, за його оцінкою, наступ у найближчі сім днів може не відбуватися.

Своєю чергою, видання Wall Street Journal повідомляло, що українські підрозділи здебільшого призупинили свої наступи в останні дні, оскільки українське командування переглядає тактику подальших бойових дій.

Ці повідомлення збігаються з нещодавніми спостереженнями ISW щодо масштабів і підходів локальних контрударів ЗСУ на півдні та сході України.

Аналітики ISW раніше зазначали, що українське командування ще не спрямувало більшу частину наявних сил у контрнаступ і не розгорнуло свої основні боєздатні підрозділи.

На думку західних учених, оперативні паузи - звичайна риса великих наступальних операцій, і ця пауза не означає закінчення контрнаступу України.

 

 

 

Теги: #зсу #призупинення #контрнаступ #isw

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