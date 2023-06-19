Події

07:23 19.06.2023

У Сумській області в  результаті обстрілу армії РФ постраждало двоє людей

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У Сумській області в  результаті обстрілу армії РФ постраждало двоє людей

Російські окупанти знову обстріляли прикордонні райони Сумської області, внаслідок чого загинуло двоє людей, ще двоє дістали поранення, повідомила пресслужба ОВА.

За день було зафіксовано 223 вибухи в області.

Російські окупанти з артилерії, мінометів, гранатомета АГС і РЗСО обстріляли Середино-Будську громаду.

Водночас артилерійським вогнем окупанти накрили Великописарівську громаду, внаслідок чого дві жінки дістали поранення.

Одну з осколковим пораненням плеча госпіталізували, другій надано медичну допомогу на місці. Також унаслідок обстрілу пошкоджено два приватні житлові домоволодіння. Також росіяни відкривали вогонь по громаді з міномета та гранатомета АГС.

Також під артилерійським обстрілом опинилася Юнаківська громада.

Крім того, окупанти обстріляли з артилерії Білопільську громаду. Унаслідок одного артобстрілу пошкоджено багатоквартирний житловий будинок і господарське приміщення, один автомобіль і телевежу.

Унаслідок ще одного артобстрілу загинуло двоє цивільних осіб - дорослий і дитина (батько і син). Також пошкоджено багатоквартирний житловий будинок і три магазини, хлібний кіоск. Окрім цього, росіяни здійснювали обстріли з міномета.

Росіяни також обстрілювали з артилерії Ворожбянську громаду. Унаслідок одного з обстрілів пошкоджено два багатоквартирні житлові будинки.

Крім того, противник здійснив мінометний обстріл по Краснопільській, Миколаївській та Глухівській громадах.

Унаслідок одного з обстрілів Глухівської громади пошкоджено трансформаторну підстанцію та приміщення цеху одного з підприємств. У результаті ще одного обстрілу пошкоджено два багатоквартирні житлові будинки, гараж, газову трубу побутового газопостачання, ЛЕП, автомобіль. Ще був обстріл зі ствольної артилерії.

Також росіяни скидали міни на територію Хотинської та Новослобідської громади.

Крім цього, противник скинув із безпілотника гранату Ф-1 на Миропільську громаду.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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