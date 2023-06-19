Росія втрачатиме захоплені території, нашим крокам щодо деокупації немає альтернативи, сказав у відеозверненні у неділю президент України Володимир Зеленський.

"Єдине, що зараз має хвилювати (держава-терориста - ІФ-У) - як підготувати їх суспільство, російське суспільство до того, що вони втрачатимуть все те, заради чого знищують майбутнє своєї держави", - сказав він.

"Наші військові рухаються. Позиція за позицією, крок за кроком. Ідемо вперед", - сказав Зеленський.

"Був цього тижня Рамштайн. Головне - це швидкість поставки, наступного тижня будуть нові важливі комунікації з партнерами, саме заради нашого руху, саме заради того, щоб у наших воїнів було все", - наголосив він.