Жодну систему Patriot в Україні не було знищено

Президент України Володимир Зеленський заявив, що жодної системи ППО Patriot не було знищено.

"Наші пілоти знищили за сім днів майже три десятки ракет і близько півсотні ударних дронів. Всі "Калібри" та "Кинджали" під час цих атак були знищені", - сказав він у відеозверненні в неділю ввечері.

"Хто б там у Росії не розповідав, нібито наші Patriot знищені, всі вони є, всі вони працюють, всі збивають російські ракети і збивають максимально ефективно. Жоден Patriot не знищений", - сказав він.