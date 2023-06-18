В Одесі заборонено обслуговування населення в розважальних закладах із 22.00 до 9.00 - Братчук

В Одесі запроваджено обмеження в роботі розважальних закладів із 22.00 до 09.00, зокрема заборонено обслуговувати населення поза межами, і в приміщеннях, і на відповідних територіях, повідомляє голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.

"В Одесі запроваджено обмеження в роботі розважальних закладів у період з 22.00 до 09.00: заборонено господарську діяльність підприємств, установ, організацій у сферах обслуговування та розваг (зокрема, розважальних комплексів, клубів, центрів тощо)", - написав Братчук у телеграм-каналі.

Крім цього, заборонено використання світлових засобів, які погіршують демаскувальні ознаки території, а також звукового обладнання, апаратури, акустичних систем та інших музичних засобів.

Також у цей період у розважальних закладах заборонено перебування, пересування, вхід, а також вихід громадян, іноземців та осіб без громадянства.