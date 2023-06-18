Уряд Ізраїлю починає реалізацію юридичної реформи - Нетаньяху

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху в неділю заявив, що його уряд починає вживати заходів щодо реалізації юридичної реформи, що викликала раніше цього року багатотисячні акції протесту в країні, передають ізраїльські ЗМІ.

"Ми робитимемо ці кроки відповідально і поступово, у повній відповідності з мандатом, який ми отримали від виборців на реформування юридичної системи", - наводить слова Нетаньяху ізраїльський портал newsru.co.il.

Виступаючи на щотижневому засіданні уряду, прем'єр Ізраїлю заявив, що коаліція має намір почати затвердження законів у межах реформи, оскільки опозиція вийшла з переговорів.

"Вони вдавали переговори. Ми дали місяць, потім ще місяць, потім ще місяць. Вони не були готові на якісь домовленості, навіть найменші. Вони хотіли тільки тягнути час, затягувати діалог і не допускати будь-яких змін у юридичній системі", - сказав Нетаньяху.

Реформа, що викликає невдоволення прихильників ізраїльської опозиції, націлена, зокрема, на те, щоб обмежити можливості Верховного суду з контролю над законодавчою владою. У нинішньому своєму вигляді проєкт передбачає, що уряд Ізраїлю отримає можливість контролювати ключові призначення на посади в судовій системі країни. Також реформа обмежить повноваження юрисконсультів при уряді.

Крім того, реформа в разі схвалення дасть можливість Кнесету простою більшістю голосів скасовувати рішення Верховного суду, обмежить можливості суду давати юридичну оцінку законопроєктам і діям виконавчої влади.

Протести проти реформи на початку року проходили в Ізраїлі щотижня або навіть частіше доти, доки Нетаньягу наприкінці березня не пообіцяв провести переговори з опозицією, які зрештою зайшли в глухий кут.