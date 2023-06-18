Противник здійснив 68 обстрілів Херсонської області: загинула людина, поранено чотирьох, зокрема й дитину - Прокудін

Минулої доби суботи, 17 червня, окупаційні війська РФ здійснили 68 обстрілів Херсонської області, випустивши 467 снарядів. Загинув місцевий житель, а четверо, зокрема й дитина, дістали поранень, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Оперативна інформація станом на 17.06.2023. За минулу добу противник здійснив - 68 обстрілів, випустивши 467 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації", - написав Прокудін у неділю вранці в телеграмі.

Зазначається, що по місту Херсону було випущено 29 снарядів. Війська РФ влучили в житлові квартали населених пунктів області.

"Через російську агресію одна людина загинула, четверо (з них одна дитина) - дістали поранень", - підсумував глава ОВА.