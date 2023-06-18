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12:24 18.06.2023

Окупанти обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей - ОК "Північ"

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Окупанти обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей - ОК "Північ"

Станом на ранок неділі російські окупаційні війська здійснили обстріл прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей, повідомляє Оперативне Командування "Північ" у телеграм-каналі.

У Чернігівській області з 23:40 до 00:00 у суботу зафіксовано 26 приходів, імовірно з міномета 82 мм, у районі н.п. Блешня.

Також із 06:30 до 06:40 у неділю зафіксовано 3 приходи, ворог також, імовірно, здійснив обстріл із міномета 82 мм, у районі н.п. Карповичі.

На Сумщині з 01:25 до 01:35 зафіксовано 3 приходи, ймовірно 120 мм міномет, у районі н.п. Рожковичі.

Окрім цього, з 04:25 до 04:35 ворог здійснив обстріл у районі н.п. Бачівськ, зафіксовано 10 приходів, попередньо з міномета 82 мм.

Також із 04:40 до 04:45 зафіксовано 3 приходи, найімовірніше, з міномета 120 мм, у районі н.п. Товстодубове.

У районі н.п. Середина-Буда противник здійснював обстріл з 06:10 до 06:25, зафіксовано 12 приходів, імовірно з міномета 82 мм.

З 06:35 до 06:45 було зафіксовано 6 приходів, окупанти ймовірно застосували ствольну артилерію в районі н.п. Порохонь.

Інформації про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури не надходило.

 

Теги: #обстріли #ок_північ

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