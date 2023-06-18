Із моменту підриву Каховської ГЕС у Снігурівській громаді станом на ранок неділі вода в Інгульці знизилася на 5 м, до рівня напередодні катастрофи залишається 1 м.

У Снігурівській громаді Баштанського району Миколаївської області рівень води продовжує активно знижуватися, різниця між сьогоднішніми показниками і до підриву Каховської дамби становить близько метра, повідомив голова Снігурівської міської військової адміністрації (МВА) Іван Кухта.

"Станом на 08:00 18 червня рівень води в р. Інгулець знизився вже майже на 5 метрів. Залишається близько метра до рівня, який був до моменту підриву Каховської ГЕС. Наразі вода відійшла від 373 будинків із 375, які зазнали підтоплення", - написав Кухта в телеграм-канал і в неділю.

Повідомляється про повне відновлення руху автотранспорту Василівським і Нововасилівським мостами.

Фахівці у сфері енергетики продовжують відновлювальні роботи.

"Станом на сьогодні все ще залишаються тимчасово знеструмленими будинки 169 абонентів у чотирьох населених пунктах громади, які зазнали підтоплення", - поінформував Кухта.

У місті здійснюється підвезення води для населення, працюють бювети, триває доставка води, продуктів харчування та речей першої необхідності в постраждалі населені пункти. Співробітники міськради продовжують візуально обстежувати будинки, постраждале житло та майно громадян унаслідок підтоплення.