Авіація ЗСУ завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів та знищила 2 ЗРК - Генштаб

Авіація сил оборони минулої доби суботи, 17 червня, завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника, окрім того українські захисники знищили 2 зенітно-ракетні комплекси, інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Крім того, повідомляється, що "підрозділи ракетних військ та артилерії за минулу добу вразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, 5 складів боєприпасів та 3 артилерійські підрозділи на вогневих позиціях".