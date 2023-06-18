В Одесі заборонено купання на пляжах через суттєве погіршення стану води у відкритих водоймах – мерія

Пляжі Одеси визнані непридатними для купання людей через суттєве погіршення стану води у відкритих водоймах, повідомляється у телеграм-каналі Одеської мерії "Одеса. Офіційно".

"Пляжі Одеси визнані непридатними для купання через істотне погіршення стану води у відкритих водоймах (море, лиман) та реальну небезпеку для здоров'я населення міста Одеси. Купання людей на пляжах міста Одеси ЗАБОРОНЕНО", - сказано в повідомленні, опублікованому в неділю.

Відповідне рішення ухвалено на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Виконавчого комітету Одеської міської ради 17 червня 2023 року.