ЗСУ знищили склад БК окупантів у с. Рикове Генічеського району тимчасово окупованої території Херсонської області – голова ОЗ при Одеській ОВА

У селі Риково Генічеського району тимчасово окупованої території Херсонської області українські військові завдали удару по складу боєприпасів окупантів, повідомляє голова Громадської ради при ОВА Сергій Братчук.

"На півдні Рикове гарчить. Наші збройні сили завдали гарного удару і вранці дуже голосно в селищі Риково Генічеського району, тимчасово окупованої території Херсонської області. Там був дуже значний склад БК. Він знищений", - повідомив Братчук у ранковому відеозверненні в неділю.

Він зазначив, що боєприпаси детонують уже кілька годин.

