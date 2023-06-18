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04:14 18.06.2023

Португалія надасть Україні БпЛА Tekever AR3 - ЗМІ

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Португальський виробник Tekever завдяки фінансуванню з боку Міжнародного фонду для України (IFU) надасть ЗСУ безпілотники AR3, здатні до вертикального зльоту та посадки, повідомляє видання Defense News.

"Компанія дуже пишається підтримкою України та вдячна Міністерству оборони Великобританії та IFU за те, що вони дозволили нам зробити свій внесок в одну з найважливіших справ нашого життя", - цитує видання генерального директора та засновника Tekever Рікардо Мендеса.

AR3 – це невеликий безпілотний літальний апарат тривалої роботи, призначений для розвідувальних місій на великих ділянках території, здатний здійснювати вертикальний зліт та посадку, підтримує як наземні, так і морські операції. Його маса – 25 кг, максимальна вантажопідйомність – 4 кілограми, може літати на крейсерській швидкості 75-90 км/год. У версії з вертикальним зльотом та посадкою тривалість перебування у повітрі – до 8 годин, при пуску з катапульти – до 16 годин. Максимальна висота – 3600 м над рівнем моря, радіус зв'язку – 100 км.

 

 

Теги: #україна #поставка #безпілотники #португалія

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