Зеленський подякував партнерам за допомогу ЗСУ та подолання наслідків вибуху на Каховській ГЕС

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в суботу подякував партнерам за ухвалені ними рішення щодо підвищення обороноздатності ЗСУ.

"Хочеться сьогодні подякувати всім нашим реально допомагаючим партнерам, які за цей тиждень зробили нові кроки у підтримці нашої держави, наших людей", - сказав він.

Зокрема, він подякував Сполученим Штатам за черговий вагомий пакет допомоги зброєю - артилерія, снаряди для "Хаймерсів", протидронова зброя, бронетехніка, інші інструменти, захист свободи.

Зеленський подякував Нідерландам за новий оборонний пакет, який посилить наш повітряний щит, Німеччину - за доставку нам цього тижня техніки, Італію - за "реалізацію наших оборонних домовленостей", Данію - за "готовність оперативно працювати, щоб наша коаліція сучасних винищувачів реально наблизила завершення цієї війни нашою перемогою, спільною перемогою. Ще раз дякую!".

Президент подякував Данії та Норвегії – "за вашу спільну роботу, за посилення нашої артилерії", Швецію – за 12 пакет оборонної допомоги та реальну готовність розпочати підготовку наших пілотів на сучасних винищувачах.

"Великобританії дякую за незмінне лідерство в розширенні наших оборонних можливостей і за кожну надану нам далекобійну ракету. Канада, дякую за незмінну допомогу і за нові кроки, які ми зараз реалізуємо", - сказав він.

"Окремо хочу подякувати кожній країні, кожному лідеру, всім містам і громадам у країнах, партнерах, усім міжнародним організаціям, які допомагають нам долати наслідки російського теракту на Каховській ГЕС. Ми ще раз доведемо непереборність нашої спільної сили, коли повернемо нормальне життя всім людям, громадам, які постраждали від цього російського зла", - сказав Зеленський.

"І, звичайно, велике дякую всім тим, хто тренує наших воїнів, хто вчить і хто сам вчиться в українців, вчиться українській стійкості, сміливості, незламному бажанню вибору та життя для своєї країни", - сказав президент.