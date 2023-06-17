Байден заявив, що не спрощуватиме бар'єри для членства України в НАТО – ЗМІ

На запитання журналістів, чи збирається президент США Джо Байден спрощувати перешкоди для вступу України до альянсу, він відповів категоричне "ні", пояснивши це тим, що Україна має відповідати єдиним стандартам, передає CNN.

"Ні. Тому що вони мають відповідати єдиним стандартам. Тож я не збираюся це спрощувати", - сказав він журналістам у суботу перед від'їздом до Філадельфії, повідомляє видання.

"Я думаю, що вони зробили все, що пов'язане з демонстрацією здатності до військової координації, але є ціле питання, чи безпечна їхня система? Це не корумповано? Чи відповідає вона всім стандартам, яким відповідає будь-яка інша країна в НАТО? Я думаю, що це буде. Я думаю, що це можливо. Але це не автоматично", - цитує Байдена CNN.

Видання повідомляє, що раніше президент США проводив важливий діалог з членами НАТО з приводу того, як і коли Україна може приєднатися до альянсу "дебати, які могли розкрити напруженість в альянсі напередодні ключового саміту наступного місяця у Вільнюсі в Литві".