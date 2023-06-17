Нардепи пропонують Раді звернутися до світової спільноти з приводу визнання Білорусі державою-агресором

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді ухвалити звернення до ООН, Європарламента, парламентських асамблей Ради Європи (ПАРЄ), НАТО, ГУАМ, національних парламентів країн світу про визнання Республіки Білорусь державою-агресором.

Відповідний проект ухвали №9397 зареєстрований в українському парламенті 16 червня. Його текст наразі відсутній на сайті Верховної Ради.

Співавторами законодавчої ініціативи виступили Ярослав Юрчишин, Роман Лозинський, Наталія Піпа, Роман Костенко (усі четверо із фракції "Голос"), Маским Бужанський, Микита Потураєв, Євгенія Кравчук (усі з "Слуги народу"), Ірина Геращенко, Іванна Клімпуш-Цинцадзе, Ірина Фріз ("Європейська солідарність"), Ірина Констанкевич, Ігор Гузь (група "За майбутнє"), Михайло Цимбалюк ("Батьківщина").