В Україні викрито злочинну організацію, яка привласнювала гроші з рахунків іноземців

П'ятьом особам в Україні повідомлено про підозру у створенні злочинної організації, участі в ній і крадіжці майна через привласнення грошей із рахунків іноземних громадян, повідомив Офіс генпрокурора в суботу.

"Вони "вивели" майже мільйон гривень, використовуючи посилання на фішингові сайти, інтерфейс яких був дуже схожим на популярні торговельні інтернет-майданчики", - наголошується в повідомленні.

Підозрювані підшукували продавців товарів і надсилали їм посилання нібито для оформлення доставки та оплати за товар. Дані банківських карток - номер картки, CVV-код і термін дії, які вводили потерпілі на фішингових сайтах, автоматично ставали відомі підозрюваним.

"Організатор передавав виконавцям ці дані, а вони "прив'язували" їх до платіжних систем. Надалі, використовуючи технологію NFC, вони купували різні гаджети в магазинах Києва, розраховуючись за покупки з рахунків потерпілих", - повідомили в Офісі генпрокурора.

За попередніми підрахунками, іноземним громадянам завдано близько мільйона гривень збитків.

Правоохоронці провели обшуки на території Києва та Чернігівської області за місцями проживання підозрюваних і в їхніх автомобілях. Вилучено мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки, а також товари, отримані протиправним шляхом.