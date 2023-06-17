Події

13:37 17.06.2023

В Україні викрито злочинну організацію, яка привласнювала гроші з рахунків іноземців

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В Україні викрито злочинну організацію, яка привласнювала гроші з рахунків іноземців

П'ятьом особам в Україні повідомлено про підозру у створенні злочинної організації, участі в ній і крадіжці майна через привласнення грошей із рахунків іноземних громадян, повідомив Офіс генпрокурора в суботу.

"Вони "вивели" майже мільйон гривень, використовуючи посилання на фішингові сайти, інтерфейс яких був дуже схожим на популярні торговельні інтернет-майданчики", - наголошується в повідомленні.

Підозрювані підшукували продавців товарів і надсилали їм посилання нібито для оформлення доставки та оплати за товар. Дані банківських карток - номер картки, CVV-код і термін дії, які вводили потерпілі на фішингових сайтах, автоматично ставали відомі підозрюваним.

"Організатор передавав виконавцям ці дані, а вони "прив'язували" їх до платіжних систем. Надалі, використовуючи технологію NFC, вони купували різні гаджети в магазинах Києва, розраховуючись за покупки з рахунків потерпілих", - повідомили в Офісі генпрокурора.

За попередніми підрахунками, іноземним громадянам завдано близько мільйона гривень збитків.

Правоохоронці провели обшуки на території Києва та Чернігівської області за місцями проживання підозрюваних і в їхніх автомобілях. Вилучено мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки, а також товари, отримані протиправним шляхом.

 

Теги: #шахраї #викриття

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