Події

13:23 17.06.2023

Вибух метану стався на вугільній шахті в Павлограді - Міненерго

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У ніч на суботу на вугільній шахті в Павлограді (Дніпропетровська область) стався вибух метану, унаслідок чого травмувалися троє працівників, яких доправили в лікарню, повідомило Міністерство енергетики.

Як зазначається в оновленні Міненерго в телеграм-каналі, загалом у шахті перебували майже 200 працівників, їх вивели на поверхню. Причини надзвичайної події з'ясовують.

Крім того, минулої доби надійшов виклик про мінування Київської ГЕС, але після огляду території відповідними правоохоронними службами небезпечних предметів не виявлено.

Загалом в енергосистемі виробленої українськими електростанціями електроенергії достатньо для покриття споживання, дефіциту немає, зазначили в Міненерго.

Водночас, згідно з даними сайту ENTSO-E, у суботу здійснюється імпорт е/е зі Словаччини обсягом 533 МВт-год із 10:00 до 17:00.

Як зазначили в міністерстві, енергетики працюють над відновленням електропостачання для споживачів, знеструмлених через підрив Каховської ГЕС 6 червня. Зокрема, відбувається чищення обладнання та випробування лінії електропередачі, яка була повністю затопленою і від якої здійснюється енергопостачання головної каналізаційної станції Херсона.

"У Херсоні вдалося підключити майже 180 споживачів, в області заживили 2 населені пункти. Водночас в обласному центрі залишаються без світла понад 14 тис. споживачів, більшість із яких - у мікрорайоні "Острів". У Миколаївській області залишаються частково знеструмленими 7 населених пунктів", - описали ситуацію в міністерстві.

Там звернули увагу, що роботи із заживлення споживачів просуваються повільно у зв'язку з обстрілом Херсона і значним затопленням електроенергетичного обладнання, включно з кабельними лініями.

Також зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури через обстріли в Дніпропетровській, Харківській, Херсонській та Сумській областях. Через попередні обстріли залишається без світла частина споживачів у Чернігівській області. Унаслідок технологічних порушень також знеструмлювалися споживачі в Запорізькій і Дніпропетровській областях.

У Донецькій області вдалося заживити більшість із 8 тис. споживачів, які залишилися без світла через обстріли.

Теги: #шахта #павлоград #вибух #міненерго #зведення

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