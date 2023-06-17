Військовослужбовці ВМС ЗСУ за добу знищили 54 окупантів і два танки

Військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії, повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

"Минулої доби, підрозділами ВМС ЗС України знищено 54 окупанти, 5 бойових машин піхоти, 1 одиницю автомобільної техніки, 2 танки, 1 причіпну гармату, 1 міномет та 1 сховище з боєприпасами", - зазначено в повідомленні у Facebook.

Остаточні втрати ворога уточнюються.