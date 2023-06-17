Події

11:08 17.06.2023

Російські окупанти обстріляли прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей - ОК "Північ"

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Російські окупанти обстріляли прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей - ОК "Північ"

Станом на 10:00 суботи, 17 червня, російські війська вкотре обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей, повідомляє Оперативне командування "Північ" у Facebook.

За наявною інформацією, обстрілу зазнав один населений пункт у Чернігівській області та два населені пункти в Сумській області.

У Чернігівській області близько 04:50 зафіксовано 7 приходів, імовірно НАР, випущений із гелікоптера, у районі н.п. Янжулівка. Про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

У Сумській області з 00:00 до 00:40 зафіксовано 7 приходів, імовірно, з міномета калібру 120 мм, у районі Зноб-Трубчевське, інформація про наслідки уточнюється.

Крім того, з 07:15 до 07:30 зафіксовано 3 приходи, попередньо зі ствольної артилерії, в районі н.п. Бачівськ. Про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Теги: #північ #обстріли

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