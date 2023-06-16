Унаслідок ракетної атаки на Київщині постраждало двоє людей - прокуратура

Двоє мирних жителів Київської області дістали поранень унаслідок ракетної атаки російських окупантів у п'ятницю вдень, пошкоджено житлові будинки та магазин, повідомляє Офіс генерального прокурора України.

"За даними слідства, збройні сили країни-агресора здійснили чергову ракетну атаку на Київщину. Постраждала 82-річна жінка. Також поранення отримав водій автомобіля, який їхав автодорогою", - повідомляється в телеграм-каналі відомства в п'ятницю.

За інформацією прокуратури, в одному з районів області пошкоджено житлові будинки та магазин.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України), розповіли в Офісі генпрокурора. На місцях працюють прокурори, експерти, співробітники поліції, СБУ та ДСНС.