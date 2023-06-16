Кабмін виділив понад 1,5 млрд грн на компенсації та допомогу постраждалим від підриву Каховської ГЕС

Кабінет Міністрів України виділив понад 980 млн грн на компенсації за пошкоджені та зруйновані будинки через підрив російськими окупантами Каховської гідроелектростанції в Херсонській області, а також 560 млн грн для виплати одноразової державної допомоги постраждалим від підтоплення, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Компенсаційний механізм буде аналогічний програмі "єВідновлення". Але, враховуючи ситуацію в регіоні, подача заявки відбуватиметься через органи місцевого самоврядування. Людина обиратиме один із двох варіантів. Або придбати собі інше житло, або взяти гроші на самостійний ремонт чи відновлення власного будинку", - сказав Шмигаль на виїзному засіданні уряду в Херсонській області в п'ятницю.

Він зазначив, що для здійснення цих виплат із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Кабмін виділив понад 980 млн грн.

"Також кадрово підсилюємо Херсонщину фахівцями з проведення технічних обстежень постраждалого житла. 10 регіонів України направлять у зону лиха по 15 своїх фахівців. Що швидше зафіксуємо всі пошкодження, то швидше люди отримають компенсацію. Тому закликаю громади не зволікати з формуванням відповідних комісій", - заявив прем'єр.

Шмигаль також заявив, що, крім компенсацій у майбутньому, тисячі людей потребують допомоги тут і зараз.

"Сьогодні ми виділяємо 560 млн грн для виплати одноразової державної допомоги постраждалим від підтоплення в розмірі 5 тис. грн для однієї особи. Також даємо доручення Міністерству соціальної політики, Міністерству з реінтеграції та Міністерству економіки якнайшвидше розробити проєкт рішення про порядок використання цих коштів. Для того, щоб уже в тижневий термін ми розпочали такі виплати. Одночасно проводимо переговори з міжнародними гуманітарними організаціями щодо здійснення аналогічних виплат", - сказав він.