11:32 09.10.2025

Подано перші 100 заяв від переселенців на придбання житла з компенсацією 70% за програмою "єОселя"

Подано перші 100 заяв від переселенців на придбання житла з компенсацією 70% за програмою "єОселя"

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України повідомляє, що менш ніж за місяць дії пільгового кредитування на придбання власного житла для внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових територій подано вже 100 заяв.

"Сьогодні гостро стоїть питання забезпечення ВПО житлом. Щоб його розв’язати Мінсоцполітики передбачило механізм, за яким ВПО або мешканці прифронтових областей можуть отримати від держави компенсацію 70% першого внеску та щомісячних внесків протягом року на придбання власного житла. Ми також компенсуємо витрати, пов’язані з оформленням кредиту. Маємо вже 100 заяв. На банківські рахунки умовного зберігання перераховано вже близько 600 млн гривень", – цитує заступницю міністра Тетяну Кірієнко пресслужба. 

За її словами, така допомога надаватиметься за рахунок коштів державного бюджету, крім того, для співфінансування за кредитом, можуть бути залучені кошти міжнародної технічної допомоги, благодійної допомоги, коштів місцевих бюджетів.

Як повідомлялося, з вересня програма "єОселя" стала доступнішою для ВПО та мешканців прифронтових територій. Зокрема, держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку та 70% щомісячних платежів по кредиту протягом першого року, а також покриває витрати на оформлення документів (до 40 тис. грн).

Перший кредит за цією програмою отримала родина вимушеного переселенця з Донецька, який в 2014 році переїхав до Києва. Сім’я придбали квартиру саме на етапі будівництва, вже найближчим часом він буде введений в експлуатацію.

Теги: #впо #компенсації #єоселя #заяви

