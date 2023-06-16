Події

12:51 16.06.2023

Унаслідок ракетної атаки на Київщині пошкоджено житлові будинки, є постраждалі

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Унаслідок ракетної атаки на Київщині пошкоджено житлові будинки, є постраждалі

Унаслідок ракетної атаки на Київ в одному з районів області пошкоджено приватні будинки, розпочалася пожежа, є постраждалі, повідомив начальник ГУ Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

"Унаслідок ракетного удару ворога в одному з районів Київщини пошкоджено приватні будинки. Розпочалась пожежа. Є постраждалі", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю.

Як повідомляється, на місці працює поліція, медики та ДСНС.

Нєбитов закликав під час повітряної тривоги обов'язково перебувати в укриттях.

 

Теги: #київська_область #наслідки #ракетна_атака

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