Унаслідок ракетної атаки на Київщині пошкоджено житлові будинки, є постраждалі

Унаслідок ракетної атаки на Київ в одному з районів області пошкоджено приватні будинки, розпочалася пожежа, є постраждалі, повідомив начальник ГУ Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

"Унаслідок ракетного удару ворога в одному з районів Київщини пошкоджено приватні будинки. Розпочалась пожежа. Є постраждалі", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю.

Як повідомляється, на місці працює поліція, медики та ДСНС.

Нєбитов закликав під час повітряної тривоги обов'язково перебувати в укриттях.