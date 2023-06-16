Унаслідок ракетної атаки на Київщині пошкоджено житлові будинки, є постраждалі
Унаслідок ракетної атаки на Київ в одному з районів області пошкоджено приватні будинки, розпочалася пожежа, є постраждалі, повідомив начальник ГУ Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.
"Унаслідок ракетного удару ворога в одному з районів Київщини пошкоджено приватні будинки. Розпочалась пожежа. Є постраждалі", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю.
Як повідомляється, на місці працює поліція, медики та ДСНС.
Нєбитов закликав під час повітряної тривоги обов'язково перебувати в укриттях.