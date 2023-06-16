Директору КП повідомлено про підозру в розкраданні на будівництві Подільського мосту

Правоохоронці Києва повідомили про нову підозру директору КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" - у розкраданні на будівництві Подільського мосту, повідомляє Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру директору КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час здійснення будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (ч. 5 ст. 191 КК України)", - ідеться в повідомленні міськпрокуратури в п'ятницю.

За інформацією прокуратури, з 2017 року на підставі договору, укладеного з КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", генпідрядник із залученням підконтрольних підрядних організацій здійснює роботи із завершення будівництва Подільського мосту.

"Розслідуючи законність використання коштів, виділених на цей об'єкт, правоохоронці встановили численні фінансові зловживання з боку керівників згаданих підприємств, які, перебуваючи у змові, запровадили схему розкрадання бюджетних коштів шляхом суттєвого завищення обсягів та вартості виконаних робіт", - зазначено в повідомленні.

Зокрема, як наголошується в повідомленні, у березні 2023 року між комунальним підприємством, генпідрядником і підрядною організацією було підписано чергові акти приймання виконаних будівельних робіт, що стосуються витрат на оренду та експлуатацію спеціальних машин та механізмів. "На підставі цих документів на рахунок однієї з підрядних організацій було перераховано кошти в сумі 181 млн грн. Водночас висновком будівельно-технічної експертизи встановлено завищення вартості оренди вказаної техніки на загальну суму 104 млн грн", - інформують у прокуратурі.

Крім того, слідство довело подальше перерахування зазначених коштів на рахунки кількох підприємств з ознаками фіктивності під виглядом закупівлі взуття, господарських товарів, запчастин тощо. Ці перерахування, як уточнюють у прокуратурі, було здійснено для переведення коштів у готівку для подальшого розподілу між фігурантами.

У межах слідства здійснено вісім обшуків за місцями проживання осіб, причетних до протиправної схеми.

Для забезпечення відшкодування завданих збитків на рахунки всіх підприємств, задіяних у протиправному механізмі, накладено арешти.

Під час подальшого слідства буде надано оцінку іншим учасникам злочину.

У прокуратурі столиці нагадують, що раніше директору КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" та керівнику генпідрядної організації прокуратура повідомила про підозру в завданні збитків на понад 6 млн грн.

Крім того, у травні 2023 року прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо керівника генпідрядної організації за фактом розтрати понад 36 млн грн через завищення вартості робіт. Раніше за цими ж фактами до суду скеровано обвинувальні акти стосовно ще двох субпідрядників.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, його здійснюють слідчі Подільського управління поліції Києва.