Події

11:50 16.06.2023

Президент ПАР разом з іншими африканськими лідерами відвідали Бучу

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Президент ПАР Сиріл Рамафоса та інші глави африканських держав, які беруть участь у "мирній місії", відвідали Бучу на Київщині.

"Президент ПАР Сиріл Рамафоса та інші глави африканських держав і урядів, які беруть участь у "мирній місії" африканських лідерів, у храмі Святого Апостола Андрія Первозванного в місті Буча слухають інформацію перед відвідуванням братської могили, де було вбито 458 мирних жителів на початковій стадії "конфлікту", - ідеться в повідомленні пресслужби президента ПАР у твіттері.

 

Теги: #буча #африка #візит #лідери

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