Зеленська вважає важливим надавати максимального розголосу інформації про вчинення російськими військовими сексуального насильства на території України
Перша леді України Олена Зеленська вважає важливим надавати максимального розголосу інформації про вчинення злочинів сексуального насильства російськими військовими на території України.
"Щонайменше 195 випадків сексуального насильства зафіксовано в Генеральній прокуратурі, і уявіть собі, що значна частина з них, 68 - це лише Херсонщина, на другому місці Київська і на третьому Донецька області. Можна зробити висновок, що там, де окупанти були довше, страждає набагато більше людей", - сказала вона на заході Acting for survivors до Міжнародного дня боротьби із сексуальним насильством в умовах конфлікту в Києві.
За її словами, такі злочини свідчать про геноцидну політику Росії стосовно українців.
"Тому максимальний розголос на цьому етапі - це те, що ми повинні робити. Я не вірю, що це може зупинити багатьох із них, але, можливо, когось може зупинити. Бо вони знатимуть, що їх шукатимуть, і вони понесуть покарання. Через рік, два, п'ять, десять, п'ятнадцять, п'ятдесят років їх усе одно шукатимуть", - заявила Зеленська.
Перша леді також вважає важливим постаратися зробити кроки, які дадуть змогу якомога більше постраждалих від сексуального насильства в умовах конфлікту привести до фахівців, які їм зможуть допомогти.
Крім того, вона наголосила на необхідності робити процес розслідування таких злочинів етичнішим, гуманнішим і комфортнішим щодо жертв.
"А з боку суспільства ми будемо підтримувати і підштовхувати до того, щоб людина йшла і розповідала про це", - додала вона.