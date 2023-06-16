Встановлено місцеперебування 11 українських захисників, яких утримують на території Угорщини, - уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти

Встановлено місцеперебування 11 полонених захисників, яких утримують на території Угорщини, які раніше були військовополоненими в РФ, повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко.

"Завдяки злагодженій роботі команди уповноваженого було встановлено, що на території Угорщини наразі перебуває 11 захисників України, яких країна-агресор утримувала як військовополонених", - ідеться в його повідомленні в телеграм-каналі.

Котенко зазначив, що наразі встановлено прізвища українських воїнів, маршрут їх переміщення до Угорщини, повідомлено їхнім родичам та відповідним правоохоронним органам.

"Варто зазначити, що досі про 7 із 11 наших громадян, місце утримання яких було встановлено, взагалі не було жодних відомостей", - повідомив уповноважений.

До повернення військових на територію України вони продовжують обліковуватися як зниклі безвісти за особливих обставин у Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко 9 червня повідомив, що в МЗС запросили тимчасового повіреного Угорщини для предметної розмови про передачу Росією Угорщині 11 українських військовополонених.

За його словами, з публічних заяв віцепрем'єр-міністра Угорщини Україна дізналася, що Росія передала Будапешту 11 українців угорського походження.