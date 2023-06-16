Українські сили мали успіх під час наступу на кількох напрямках, там, де воїни обороняються, - жодної позиції не втрачено - Генштаб ЗСУ

Сили оборони України під час наступу на напрямках Новоданилівка-Роботине і Левадне-Старомайорське та в районі Вугледара мали частковий успіх, повідомив представник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

"Наші воїни мають частковий успіх. Там, де українські воїни обороняються, - жодної позиції не втрачено", - сказав представник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

Зокрема, підрозділи ЗСУ успішно вели наступальні дії на напрямках Новоданилівка-Роботине (Запорізька область) і Левадне-Старомайорське (на межі Запорізької та Донецької областей).

У районі Вугледара українські воїни мали успіх на окремих ділянках.

"Під час проведення штурмових дій закріплюються на досягнутих рубежах", - сказав речник.

Також підрозділи ЗСУ успішно вели наступальні дії в районі на схід від населеного пункту Ступочки Донецької області, витіснили там окупаційні війська із займаних позицій.