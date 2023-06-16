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03:40 16.06.2023

Тимчасова комісія Київради проведе аудит "Київміськбуду" за період з 2019 року

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Тимчасова контрольна комісія Київської міської ради запросила у АТ "Холдингова компанія "Київміськбуд" дані про фінансові результати будкомпанії за період з 2019 по 2022 роки для перевірки.

"Сьогодні на першому засіданні комісії разом з колегами поставили представникам акціонерного товариства завдання надати фінансову звітність про діяльність за 2019-2022 роки та перший квартал 2023 року, а також повну інформацію про започатковані, зупинені та закінчені будівельні проекти з 2019 року включно", – цитує прес-служба Київради голову тимчасової контрольної комісії, депутата міськради Мирославу Смирнову.

Комісія також запросила у "Київміськбуду" дані про нараховані та виплачені в 2019-2022 роках до бюджету Києва дивіденди та пов'язані з ними розрахунки, розпорядження та протокольні рішення.

Смирнова вказала, що комісія для перевірки інформації була створена після оприлюднення журналістами у травні розслідування про діяльність будівництва. Депутат нагадала, що територіальна громада Києва має контрольний пакет акцій "ХК "Київміськбуд" у розмірі 80%, тому перевірка необхідна для захисту законних інтересів громади.

Після аудиту буде внесено пропозиції щодо діяльності "Київміськбуду".

Раніше "Київміськбуд" повідомив про суттєвий розмір заборгованості за договорами розстрочки - понад 320 млн грн, що перешкоджає відновленню активних будівельних робіт на об'єктах.

За даними Openadtabot, "Київміськбуд" у 2022 році отримав 35,8 млн грн чистого збитку проти 4,3 млн грн чистого прибутку попереднього року. При цьому виторг компанії зріс на 23% і склав 1,8 млрд грн.

ХК "Київміськбуд" створено на базі майна державної комунальної будівельної корпорації "Київміськбуд" у 1994 році шляхом об'єднання у її статутному капіталі контрольних пакетів акцій 28 підприємств та інших активів. До складу ГК входять 40 АТ, у яких компанія володіє акціями, шість дочірніх підприємств та 51 підприємство на правах асоційованого члена.

Основним акціонером ПрАТ "ХК "Київміськбуд", згідно з даними НКЦПФР, є Київська міська рада (80%).

Теги: #аудит #україна #київміськбуд

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