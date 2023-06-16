Події

01:15 16.06.2023

Президент ПАР відвідає Київ, де зустрінеться із Зеленським для обговорення "мирного плану" щодо припинення війни

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Президент ПАР відвідає Київ, де зустрінеться із Зеленським для обговорення "мирного плану" щодо припинення війни

Президент ПАР Сиріл Рамафоса у рамках участі в Африканській миротворчій місії у п'ятницю відвідає Київ, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським для обговорення "мирного плану" щодо припинення війни, повідомляє прес-служба президента ПАР.

Повідомляється, що у четвер, 15 червня, Рамафоса відвідав (Варшаву) Польщу, де зустрівся із президентом Анджеєм Дудою.

Наразі президент ПАР прямує до Києва для переговорів із президентом Зеленським. До складу Місії входять лідери Південної Африки, Замбії, Коморських Островів, Конго-Браззавіля, Єгипту, Сенегалу та Уганди як представники континенту, який зазнав несприятливих економічних наслідків війни.

Раніше президент ПАР проводив переговори з російським президентом Володимиром Путіним, президентом Зеленським, головою Китаю Сі Цзіньпіном та Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Рамафоса хоче докласти зусиль для сприяння "мирному" процесу щодо врегулювання війни РФ проти України. У суботу він та його делегація прибуде до Москви для переговорів із Путіним. 

Теги: #президент #україна #візит #пар

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