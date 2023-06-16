Події

01:11 16.06.2023

Російський правлячий клас має втратити свої гроші – Зеленський про законопроект у США щодо конфіскації російських активів

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Російський правлячий клас має втратити свої гроші – Зеленський про законопроект у США щодо конфіскації російських активів

Російський правлячий клас має втратити свої гроші на користь України та українців, сказав у відеозверненні у четвер президент України Володимир Зеленський.

"Важливий міжнародний крок за сьогоднішній день – це зареєстрований у США законопроект про конфіскацію та передачу нашій державі як репарації активів російської держави – держави-терориста. Я дякую сенаторам США за потужну двопартійну підтримку цього питання про справедливість для України та всіх жертв російського терор" , - сказав він.

За його словами, "у таких диктатурах, як російська, саме гроші є найвищою цінністю, і тим більше для осіб, які обслуговують правлячий режим або фактично господарями державних структур. Коли свої гроші втратить і держава-терорист, і всі російські особи, чия колаборація з Кремлем створила умови для російської агресії, або є публічним прикриттям для російських корупціонерів, тоді буде досягнуто дуже важливої мети. Вони відчують, що таке втрата".

"Вони не поважають життя і не шкодують, коли губляться людські життя. Російський правлячий клас не цінує людей і готовий витрачати людські життя сотнями тисяч. А ось гроші вони шкодують, ті, які привласнили, до речі. Свої активи вони цінують. Вони мають повністю втратити. їх, причому на користь тих, хто постраждав від їхньої агресії, від цієї терористичної війни, на користь нашої держави, наших людей", - сказав президент.

Теги: #рф #україна #зеленський #правлячий_клас

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