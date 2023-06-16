Зеленський привітав ухвалення резолюції Європарламенту на підтримку інтеграції України до ЄС та НАТО

Президент України Володимир Зеленський привітав ухвалення резолюції на підтримку інтеграції країни до ЄС та НАТО.

"Європарламент ухвалив потужну резолюцію на підтримку європейських та євроатлантичних устремлінь нашого народу, яка містить заклик до лідерів Євросоюзу визначити чіткий шлях набуття нашою державою членства в ЄС", - сказав він у відеозверненні у четвер.

У питанні про Альянс, зазначив Зеленський, "Європарламент фіксує саме той зміст нашого українського внеску в євроатлантичну безпеку, який передбачає, що шлях України до НАТО та політичне запрошення до вступу мають бути розроблені вже у контексті підготовки до саміту Альянсу у Вільнюсі".

"Час для інтеграційної визначеності настав, і я дякую за фактичну констатацію цього всім членам Європарламенту та пані президенту Європарламенту Роберті Метсолі, а також голові Верховної Ради України Руслану Стефанчуку за постійну та результативну роботу з парламентами країн - наших партнерів", - сказав він.