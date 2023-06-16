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00:31 16.06.2023

Зеленський поінформував президента Коста-Ріки про ситуацію на Каховській ГЕС: важливо притягти агресора до відповідальності

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Зеленський поінформував президента Коста-Ріки про ситуацію на Каховській ГЕС: важливо притягти агресора до відповідальності

Президент України Володимир Зеленський поінформував голову Коста-Ріки Чавеса Роблеса про ситуацію на Каховській ГЕС, а також обговорили можливість організації саміту Україна-Латинська Америка.

"Провів розмову з президентом Коста-Ріки Родріго Чавесом Роблесом. Розповів пану президенту про ситуацію внаслідок руйнування росіянами Каховської ГЕС. Важливо притягнути агресора до відповідальності", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Також глава української держави подякував Роблесу за підтримку України на міжнародних майданчиках та запровадження санкцій проти Росії.

"Завдяки Коста-Ріці за регіональне лідерство у роботі коаліції зі створення спецтрибуналу зі злочину агресії та за підтримку резолюції щодо Формули Світу", - підкреслив Зеленський.

Він додав, що "також обговорили можливість організації саміту Україна – Латинська Америка та скоординували позиції напередодні майбутніх міжнародних заходів".

Теги: #україна #розмова #коста_рика #зеленський

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